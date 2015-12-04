Пенсионеров старше 80 лет могут освободить от взносов на капремонт

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Российские регионы могут наделить правом освобождать одиноко живущих граждан старше 80 лет от взносов за капитальный ремонт. Соответствующий закон госдума может принять до конца текущего года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галину Хованскую.

"Мы сделаем все, чтобы это прошло в эту сессию. Когда есть консенсус между всеми фракциями, это делать гораздо легче, чем когда мы бьемся об стену", - сказала Хованская.

Ранее правительство приняло решение снизить взносы на капремонт для инвалидов I и II групп, семей с детьми-инвалидами и одиноких стариков на 50 процентов. Регионам также будет рекомендовано установить 50-процентные льготы для одиноких пенсионеров старше 70 лет.

Напомним, с 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр. Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.

Как ранее сообщало m24.ru, в среднем москвичи платят за капремонт 900 рублей в месяц (расчет для квартиры площадью 60 квадратных метров). Более подробно узнать как складывается сумма за капитальный ремонт можно здесь.