Пенсионерам, чей доход ниже минимума, выделят 2 миллиарда рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Московской области выделят два миллиарда рублей на социальные выплаты пенсионерам, чьи доходы меньше регионального прожиточного минимума.

Как сообщает "Интерфакс", в 2013 году прожиточный минимум для пенсионера в Подмосковье составит 6312 рублей. Исходя из него, 82,5 тысячи пенсионеров получат надбавки. В 2012 году минимум составил 5674 рубля, и 77 тысяч пенсионеров получали по 1680 рублей дополнительных выплат.

В Москве трудовая пенсия составляет 9414 рублей, при этом для пенсионеров, проживающих в столице не менее 10 лет, из бюджета города выделяются дополнительные средства, доводящие выплаты до 12 тысяч рублей.