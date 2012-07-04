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Газ

04 июля 2012, 17:41

Малообеспеченным пенсионерам Подмосковья помогут провести газ

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На оказание помощи при проведении работ по газификации из областного бюджета и Пенсионного фонда России будет выделено свыше 14 миллионов рублей. Об этом сообщила на заседании регионального правительства министр соцзащиты населения области Валентина Лагункина. По ее словам, адресную социальную помощь получат более тысячи малообеспеченных пенсионеров.

Как отметила Лагуткина, из этих же источников будет выделено более восьми миллионов рублей на приобретение спецтранспорта для мобильных бригад домов престарелых и инвалидов. Так, будут закуплены 11 автомашин для оказания неотложных медицинских и социальных услуг на дому.

Кроме того, около 24 миллионов рублей будет выделено в этом году на ремонт социальных учреждений в регионе, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда.

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