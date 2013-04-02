Форма поиска по сайту

02 апреля 2013, 15:19

Общество

Мобильные операторы введут льготы на разговоры для ветеранов

Фото: ИТАР-ТАСС

Мобильные операторы – МТС, "Мегафон" и "Билайн" – введут льготы на разговоры для ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Таким образом, мобильная "тройка" поддержала инициативу главы Совета Федерации Валентины Матвиенко о введении льгот.

Она отметила, что в настоящее время прорабатывается форма учета льготных категорий ветеранов и участников войны, а также форма предоставления льгот на оплату телефонных разговоров.

"Это будет большим подспорьем, поскольку мы знаем, как важна связь для ветеранов, и они не могут себе позволить ее оплачивать по тем тарифам, которые существуют", – цитирует Матвиенко РИА Новости.

Льготы должны появиться уже к маю, ко Дню Победы.

пенсионеры связь телефоны мобильные операторы звонки

