С 1 апреля в России вырастет страховая часть пенсии

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство России с 1 апреля увеличивает размеры страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Коэффициент увеличения определен в размере 1,017.

Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

Также с 1 апреля вырастет расчетный пенсионный капитал застрахованных граждан, коэффициент индексации - 1,083.

Кроме того, кабинет министров установил индекс роста доходов бюджета Пенсионного фонда России, направляемых на выплату страховой части трудовых пенсий по старости и трудовых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца. За 2013 год в расчете на одного пенсионера данный индекс составил 1,083.