Пенсионный возраст нельзя повышать в качестве антикризисной меры – эксперт

В России могут ввести одинаковый пенсионный возраст для женщин и мужчин – 63 года. Эта норма содержится в проекте Основных направлений бюджетной политики на 2016 год и плановый период 2017–2018 годов.

Директор центра корпоративно-социальной ответственности института МИРБИС Светлана Герасимова в эфире радиостанции "Москва FM" заявила, что нельзя повышать пенсионный возраст в качестве антикризисной меры.

"По экономическим показателям и исходя из того, что количество пенсионеров будет неуклонно расти, это неизбежно. Но привязывать это к антикризисным мерам, на мой взгляд, неправильно. Надо готовить общество к таким шагам и простраивать коммуникации. Сейчас мало людей, которые после 60 лет совсем неактивны.

Мы потихоньку сдвигаемся в сторону так называемой серебряной экономики, когда после 60 лет это не бабушка в платочке, а физически и социально активный человек. Следующее поколение пенсионеров будет именно такое. Но у человека должен быть выбор, если он хочет уйти на пенсию, у него должна быть такая возможность. А если он хочет продолжать трудовую деятельность, у него должна быть система преференций", – пояснила она.

Повышение пенсионного возраста неизбежно – эксперт

Эксперт отметила, что в ряде стран человек сам выбирает время выхода на пенсию.

Как пишет РБК, в документе прописано постепенное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и мужчин на шесть месяцев в год. Издание отмечает, что это первый правительственный документ, в котором назван возраст и порядок его повышения.

Добавим, недавно Министерство финансов России представило пакет антикризисных предложений, которые призваны снизить дефицит государственного бюджета. Одним из основных новшеств является повышение пенсионного возраста для государственных чиновников. В ведомстве уверены в необходимости повысить пенсионный возраст для федеральных чиновников до 65 лет. При этом изменения не затронут чиновников региональных и муниципальных органов власти.

Также в Минфине хотят изменить выслугу лет для получения военной пенсии. Ее собираются увеличить в полтора раза – с 20 до 30 лет.