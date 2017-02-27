Пенсии в 2018 году проиндексируют в полном объеме – Голодец

Пенсии в 2018 году проиндексируют в полном объеме, сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, индексация пенсий в 2018 году пройдет в соответствии с законодательством. Ничего оптимизировать не планируют.

C 1 февраля 2017 года пенсии проиндексировали на уровень фактической инфляции – 5,4 процента. Изменения коснулись неработающих пенсионеров – это более 30 миллионов человек.

По словам главы Пенсионного фонда Антона Дроздова, пенсии россиян с 2017 по 2019 годы вырастут в среднем более чем на тысячу рублей, примерно до 15 тысяч рублей. Рост пенсий заложен в трехлетнем бюджете.

С 1 апреля 2017 года пройдет индексация социальных пенсий на рост индекса прожиточного минимума. С 1 августа предстоит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Средний размер перерасчета составит 200 рублей,

