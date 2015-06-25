Голодец опровергла заявление Силуанова о принятом решении по социальным выплатам

Фото: ТАСС/Алексей Устимов

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что высказывание министра финансов Антона Силуанова о том, что правительство на заседании в четверг одобрило индексацию пенсий и социальных выплат на 4–5,5 процента, не соответствует действительности.

Голодец заявила, что намерена отставить индексацию пенсий и соцвыплат в 2016-2018 годы в полном объеме, передает ТАСС.

Она особо отметила, что правительство еще не завершило обсуждение индексации социальных выплат. "Вся следующая неделя будет посвящена обсуждению бюджета, в том числе бюджета Пенсионного фонда", – сказала вице-премьер.

Ранее на заседании правительства Антон Силуанов представил обновленные параметры трехлетнего бюджета, предусматривающие, в частности, индексацию пенсий и социальных выплат в 2016–2018 годы на 5,5, 4,5 и 4 процента.

По его словам, индексация выше этих параметров "может привести к росту инфляции и инфляционной спирали" и "к разбалансировке Пенсионного фонда и дополнительному увеличению бюджетных трат". После заседания глава Минфина сообщил журналистам, что правительство одобрило представленные параметры.