Ввод ограничений на выплату пенсий миллионерам сэкономит 48 млрд рублей за год

Фото: ТАСС

Ввод ограничений на выплату пенсий пенсионерам с большим годовым заработком позволит сэкономить примерно 145 миллиардов рублей в течение трех лет. Об этом рассказал министр труда Максим Топилин, сообщает ТАСС.

"Порядка 100 миллиардов рублей из этих средств должно пойти на повышение пенсий", - подчеркнул Топилин. По его словам, решение о приостановке выплат будет приниматься в конце каждого года.

Напомним, работающие пенсионеры с годовым доходом свыше миллиона рублей могут остаться без пенсии.

Инициатива была одобрена Кабинетом министров. "Такую систему ограничений нужно постепенно вводить. Сейчас мы ее отрабатываем, это позволит нам в будущем приостанавливать выплату пенсий тем, у кого среднегодовой доход превышает 1 миллион рублей", – заявил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Речь идет о работающих пенсионерах, которые сейчас получают и зарплату, и пенсию.

С 1 февраля в России вырос размер пенсий. Пенсии по старости выросли на 11,4 процента. Так, средняя пенсия прибавила 1 265 рублей и увеличилась до 12464 рублей.

Возросли и страховые пенсии по инвалидности – с 7176 до 7994 рублей, а по потере кормильца – с 7218 до 8040 рублей. Всего же февральское повышение коснулось почти 40 миллионов россиян.