Социальная пенсия в Москве превысила 12 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

На портале открытых данных опубликовали информацию о размере пенсии получателей региональной социальной доплаты. Статистику можно посмотреть за шесть месяцев 2016 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Региональная доплата с начала года немного подросла. В феврале она составляла 11689 рублей, а в июле – 12108 рублей.

Портал открытых данных работает с 2013 года. С момента запуска на нем опубликовано более 600 наборов данных о самых разных объектах городской инфраструктуры и другая информация. Здесь можно найти сведения о проходящих в столице фестивалях и праздниках, сезонных развлечениях, социальных объектах, госуслугах.