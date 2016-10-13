Мизулина предложила ввести надзор за педофилами

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина предложила ввести надзор за лицами, осужденными за педофилию. По мнению сенатора, срок надзора должен составлять не менее десяти лет, сообщает ТАСС.

Наблюдение за педофилами Мизулина предложила осуществлять с помощью электронных браслетов. Таким образом правоохранители смогут отследить все их перемещения и не допускать контактов с детьми после выхода из тюрьмы.

"Срок, в течение которого педофил находится под пристальным вниманием правоохранительных органов, должен зависеть от тяжести совершенного им преступления. Но он должен составлять не менее 10 лет", – сказала Мизулина.

Заявление сенатора стало реакцией на нападение жителя Омска на семилетнюю девочку. Выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности.