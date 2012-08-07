В крупных городах создадут отделения по борьбе с педофилией

ИТАР-ТАСС

Отделения по борьбе с педофилией появятся во всех крупных городах страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По распоряжению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева всем руководителям региональных подразделений органов внутренних дел направлено указание о создании в составе территориальных подразделений уголовного розыска в городах с населением свыше одного миллиона человек отделений по борьбе с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - сказал представитель МВД РФ.

В городах с меньшей плотностью будут созданы аналогичные группы по борьбе с педофилами. В первую очередь эта инициатива вызвана всплеском преступлений подобного рода.

Напомним, недавно во Владимирской области был похищен пятилетний Богдан Прахов. Позднее тело мальчика было обнаружено недалеко от места похищения. Также в Ставропольском крае было найдено тело изнасилованной и задушенной девятилетней Ани Прокопенко.