Москвича задержали по подозрению в педофилии

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Подмосковные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в педофилии. Он стал фигурантом уголовного дела по статье "Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего", сообщает пресс-служба Следственного комитета по Подмосковью.

22 августа в полицию обратились родители десятилетнего мальчика, которые рассказали, что их ребенок стал жертвой педофила. Причем весь процесс мальчик снял на мобильный телефон. Видеоролик стал основной уликой следствия. Подмосковные следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого удалось быстро вычислить и задержать. Им оказался 34-летний москвич.

По данным следствия, 8 августа он заманил трех мальчиков за гаражи, расположенные возле одного из домов в Долгопрудном, и совершил развратные действия.

Злоумышленник содержится под стражей. Ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу, в ближайшее время мужчине предъявят обвинение.