Около 100 человек ежедневно штрафуют в Москве за пользование телефоном за рулем

Фото: PA/ТАСС/Jonathan Brady
Около 100 человек ежедневно штрафуют в столице за использование телефона за рулем. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил заместитель начальника полиции, начальник управления ГИБДД столичного главка МВД Виктор Коваленко.
Он также рассказал, как пожаловаться на других водителей, пользующихся телефоном без специальных устройств.
"Для проведения административного расследования будет достаточно записи на видеорегистраторе. Но нам обязательно нужен заявитель, чтобы мы могли опросить его о времени и месте нарушения. А далее мы уже устанавливаем, кто был за рулем автомобиля, и составляем административный протокол", – пояснил он.
Камеры, способные видеть в новом формате, планирует создать компания Hikvision. Для этого она закупает процессоры Myriad компании Movidius. Устройства смогут бить тревогу, когда заметят подозрительные события.
Производитель процессоров сотрудничает с такими компаниями, как Google и DJI. В экспериментальном смартфоне Project Tango новый чип используются для построения 3D-модели окружающей обстановки в режиме реального времени, а в беспилотнике Phantom 4 – для облета препятствий.