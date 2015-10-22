В России могут появиться тайные дорожные патрули

Фото: ТАСС/Валерий Морев

Повысить сознательность водителей на дорогах может патрулирование улиц инспекторами ГИБДД на автомобилях без опознавательных знаков, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. По его словам, такая практика применяется в Германии.

"Речь идет о германской практике, когда в крупных городах дороги патрулируют автомашины без отличительных знаков принадлежности к полиции, оборудованные средствами фото- и видеофиксации для документирования фактов нарушения правил дорожного движения", – цитирует министра "Интерфакс".

Колокольцев предложил ввести тайные патрули на улицах российских городов.

Министр также отметил, что большая часть нарушений ПДД (61 процент) сейчас фиксируется при помощи автоматических комплексов. "Сегодня это порядка 15 тысяч стационарных и свыше четырех тысяч переменных зон контроля. С их помощью в текущем году зафиксировано почти 40 миллиона правонарушений", – заявил он. Всего за 2015 год водителей оштрафовали на 26,5 миллиарда рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил возможности использования германского опыта, однако предостерег главу МВД от возможных злоупотреблений: "Все насторожились, когда вы заговорили о возможности использовать машины без опознавательных знаков. Потому что, с одной стороны, это дает возможность пресекать определенные нарушения, это плюс.

Но, важно, чтобы те, кто там находится, осознавали меру своей ответственности, обладали необходимым уровнем подготовки и правосознания, потому что это может привести к злоупотреблениям".

Председатель правительства подчеркнул, что необходимо взвесить все за и против, в том числе изучить опыт иностранных государств, и только после этого принимать решения.

Отметим, что сейчас рассматривается возможность наказывать водителей не только за обычные нарушения правил, но и за "опасное вождение". ГИБДД собирается ввести этот термин в ПДД и разработать балльную систему наказаний. Автомобилистов будут лишать прав или штрафовать на 10 тысяч рублей, если они хотя бы три раза за год превышали скорость, не пользовались ремнем безопасности, нарушали требования знаков.

Проект поправок в правила дорожного движения проходит общественные слушания.