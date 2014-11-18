На федеральных трассах будут дежурить патрули спасения

На федеральных трассах появятся патрули спасения

На трассах федерального уровня будут дежурить патрули спасения, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова.

В случае непогоды на дорогах они развернут мобильные пункты, где водители, попавшие в снежный плен, смогут подкрепиться и согреться горячим чаем. Добавим, что такие патрули вводятся впервые. Также Пучков поручил провести учения по реагированию на возможные заторы.

Кроме того, вдоль трасс будут расширять просеки, чтобы во время ледяного дождя деревья не падали на проезжую часть. Под особый контроль взято 700 километров трассы Москва – Санкт-Петербург, где уже есть метеопосты.

Напомним, зимой 2014 года на трассе "Дон" из-за снегопада образовался гигантский затор, в котором водители простояли двое суток. Тогда МЧС развернуло полевые кухни и организовало раздачу топлива.

При этом заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что декабрь, январь, февраль и март будут холоднее, чем в прошлые годы, и коммунальные службы Москвы готовы к работе в условиях сложной зимы - в столице уже запасли необходимое количество противогололедных реагентов.