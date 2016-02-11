Летчиков премируют за посадку самолета с неисправным двигателем в Доминикане

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Авиакомпания "Оренбургские авиалинии" (Orenair) премирует летчиков, которые в успешно посадили самолет с неисправным двигателем, летевший из Доминиканской в Москву, сообщает Агентство "Москва".

"Руководство авиакомпании Orenair приняло решение премировать летчиков, которые благополучно посадили самолет в сложной ситуации и сохранили жизнь почти четырем сотням человек", - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, во время полета обнаружилась поломка одного из двигателей, и салон самолета начал наполняться дымом. Пилоты в срочном порядке приняли решение вернуться в аэропорт вылета. Для обеспечения безопасного приземления лайнер около двух часов кружил в воздухе, чтобы израсходовать запасы горючего – свыше 80 тонн.

Лайнер сел в аэропорту Пунта-Каны. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. На борту самолета находились 351 пассажир и 20 членов экипажа, никто из них не пострадал. Специальная комиссия расследует обстоятельства инцидента.

Российских туристов разместили в гостиничном комплексе города Баваро. Они отправятся на родину другим рейсом авиакомпании Orenair, осуществляющей чартерные рейсы в Россию и другие страны из Пунта-Кана.