Теплоход "Бородино" продолжил прерванный круизный рейс

Теплоход "Бородино" продолжил прерванный маршрут

Пассажиры теплохода "Бородино", простояв в Канале имени Москвы под Дубной почти сутки, продолжили круиз. Судно отремонтировали, после чего теплоход возобновил плавание, сообщает телеканал "Москва 24".

Первый рейс навигации 2015 года для теплохода начался с неприятностей - на пути из Москвы в Ярославль сломался двигатель. Необходимых для ремонта запчастей на борту не оказалось. Из-за поломки не было электроэнергии, многие пассажиры начали жаловаться на холод.

На период ремонта экипаж обеспечил пассажиров едой и штатными развлечениями, но путешественников это не слишком успокоило - многие из них опасались, что судно может простоять все майские праздники.

Однако неисправность удалось устранить значительно быстрее, чем ожидали пассажиры.

Напомним, 30 апреля в Подмосковье открылся сезон навигации речного пассажирского транспорта.