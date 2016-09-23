Пятерку самых популярных станций МЦК возглавила Шоссе Энтузиастов

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Станция Московского центрального кольца (МЦК) Шоссе Энтузиастов стала самой популярной у пассажиров, сообщает mos.ru. С 10 по 22 сентября ей воспользовались более 160 тысяч человек.
В будни пассажиропоток там составляет 17 тысяч человек, в выходные – 10 тысяч человек.
С платформы Шоссе Энтузиастов на МЦК пассажиры могут пересесть на одноименную станцию столичной подземки. Кроме того, рядом с ней находятся несколько крупных промышленных объектов.
Специалисты Московского метрополитена определили пятерку самых популярных станций железнодорожного кольца:
- Шоссе Энтузиастов с пересадкой на одноименную станцию подземки;
- Балтийская с пересадкой на станцию метро "Войковская";
- Ботанический сад с пересадкой на одноименную станцию метро;
- Кутузовская с пересадкой на одноименную станцию метро;
- Лужники с пересадкой на станцию метро "Спортивная".
В среднем по будням МЦК пользуются около 200 тысяч пассажиров, около 80 процентов из них переходят на кольцо из метро.
В пресс-центре МЦК добавили, что к запуску движения по кольцу рядом с ТПУ Шоссе Энтузиастов появилась новая остановка для трамваев. Через транспортный узел курсирует 17 маршрутов наземного городского транспорта:
– автобусы №№ 36, 46, 83, 125, 141, 214, 254, 469, 659 и 702;
– троллейбусы №№ 30 и 53;
– трамваи №№ 8, 24, 34, 36 и 37.
Эффект от новой железнодорожной транспортной артерии уже проявился на серой и кольцевой линиях столичной подземки. На 17 процентов разгрузилась станция "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии, на 11 – "Парк культуры", на семь – "Киевская" и на пять – "Комсомольская".
Жителям столицы доступны 26 остановок на МЦК, 12 пересадок на метро и шесть – на электрички, остальные станции откроют до конца октября.