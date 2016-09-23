Пятерку самых популярных станций МЦК возглавила Шоссе Энтузиастов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Станция Московского центрального кольца (МЦК) Шоссе Энтузиастов стала самой популярной у пассажиров, сообщает mos.ru. С 10 по 22 сентября ей воспользовались более 160 тысяч человек.

В будни пассажиропоток там составляет 17 тысяч человек, в выходные – 10 тысяч человек.

С платформы Шоссе Энтузиастов на МЦК пассажиры могут пересесть на одноименную станцию столичной подземки. Кроме того, рядом с ней находятся несколько крупных промышленных объектов.

Специалисты Московского метрополитена определили пятерку самых популярных станций железнодорожного кольца:



Шоссе Энтузиастов с пересадкой на одноименную станцию подземки;

Балтийская с пересадкой на станцию метро "Войковская";

Ботанический сад с пересадкой на одноименную станцию метро;

Кутузовская с пересадкой на одноименную станцию метро;

Лужники с пересадкой на станцию метро "Спортивная".

В среднем по будням МЦК пользуются около 200 тысяч пассажиров, около 80 процентов из них переходят на кольцо из метро.

В пресс-центре МЦК добавили, что к запуску движения по кольцу рядом с ТПУ Шоссе Энтузиастов появилась новая остановка для трамваев. Через транспортный узел курсирует 17 маршрутов наземного городского транспорта:

– автобусы №№ 36, 46, 83, 125, 141, 214, 254, 469, 659 и 702;

– троллейбусы №№ 30 и 53;

– трамваи №№ 8, 24, 34, 36 и 37.



