Пассажиропоток столичных аэропортов вырос на 16 процентов с начала года

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Пассажиропоток столичных аэропортов вырос более чем на 16 процентов с начала года, сообщает пресс-служба Росавиации.
Всего за первые три месяца 2017 года аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево обслужили порядка 17,2 миллиона пассажиров. Эксперты отметили, что объемы перевозок на международных рейсах также выросли – на 20,4 процента.
Не остались в стороне и грузоперевозки – их объемы выросли на 29,1 процента до 101,1 тысячи тонн. Авиаперевозки почтовых отправлений показали рост в 44,4 процента – до 16,8 тысячи тонн.
В марте услугами столичных аэропортов воспользовались шесть миллионов пассажиров, что превысило показатели аналогичного периода в прошлом году на 16,4 процента.
АэроэкспрессыРанее сообщалось, что в в дни проведения Кубка конфедераций в Москве пустят двадцать семь дополнительных ночных аэроэкспрессов.
Дополнительные электропоезда будут отправляться со столичных вокзалов в аэропорты и обратно в ночь с 18 на 19, с 21 на 22, с 25 на 26 июня, а также со 2 на 3 июля. Время курсирования аэроэкспрессов будет продлено вплоть до 3 часов ночи (в зависимости от аэропорта).
