Пассажиропоток столичных аэропортов вырос на 16 процентов с начала года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пассажиропоток столичных аэропортов вырос более чем на 16 процентов с начала года, сообщает пресс-служба Росавиации.

Всего за первые три месяца 2017 года аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево обслужили порядка 17,2 миллиона пассажиров. Эксперты отметили, что объемы перевозок на международных рейсах также выросли – на 20,4 процента.

Не остались в стороне и грузоперевозки – их объемы выросли на 29,1 процента до 101,1 тысячи тонн. Авиаперевозки почтовых отправлений показали рост в 44,4 процента – до 16,8 тысячи тонн.

В марте услугами столичных аэропортов воспользовались шесть миллионов пассажиров, что превысило показатели аналогичного периода в прошлом году на 16,4 процента.