Авиакомпания "Победа" перевезла 2 млн пассажиров с начала года

Фото: ТАСС/Алексей Копаев

С начала года авиакомпания "Победа" перевезла два миллиона пассажиров, сообщает пресс-служба компании.

В этом году двухмиллионный рубеж достигнут на два месяца раньше, чем в 2015 году. Таким образом, с начала появления компании ее услугами воспользовалось уже более пяти миллионов пассажиров.

По словам гендиректора "Победы" Андрея Калмыкова, востребованность услуг низкобюджетного авиаперевозчика на российском рынке превзошла все самые смелые ожидания.

"До конца года "Победа" перевезет еще как минимум два миллиона пассажиров. Пассажиропоток по году составит более четырех миллионов – на треть больше, чем в 2015 году", – сказал он.

В июне глобальное отраслевое издание Airline Business опубликовало рейтинг, в котором "Победа" стала первой в мире компанией по темпам роста в 2015 году среди лоукостеров.

Российский лоукостер перевез в 2015 году 3,1 миллиона пассажиров и занял 71-ю строчку мирового рейтинга, поднявшись сразу на 29 позиций.