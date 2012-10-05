Как получить паспорт гражданина РФ

Паспорт гражданина Российской Федерации – основной документ, удостоверяющий личность. Его обязаны иметь все россияне, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории РФ.

Сроки действия паспорта:

- от 14 до 20 лет;

- от 20 до 45 лет;

- от 45 – бессрочно.

Выдача и замена паспортов производится территориальными органами Федеральной миграционной службы по месту жительства, пребывания или по месту обращения граждан.

Для получения паспорта необходимо представить следующие документы:

- заявление о выдаче и замене паспорта по форме №1П, заполненное ручным или машинописным способом;

- свидетельство о рождении;

- две фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 35 на 45 мм в анфас без головного убора.

- документы, свидетельствующие о принадлежности к гражданству РФ;

- документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте (военный билет, свидетельства о рождении детей в возрасте до 14 лет, документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства);

- квитанцию об оплате государственной пошлины (200 рублей).

Для замены паспорта предоставляются:

- заявление о выдаче (замене) паспорта;

- две личные фотографии установленного образца;

- документы, подтверждающие основания для замены паспорта;

- документы, необходимые для проставления отметок в паспорте (военный билет, свидетельства о рождении детей в возрасте до 14-ти лет, документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства, свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении брака);

- квитанцию об уплате госпошлины (500 рублей).

При утрате паспорта необходимо представить письменное заявление, в котором указать, где, когда и при каких обстоятельствах был утрачен паспорт, заявление о выдаче паспорта, четыре личные фотографии установленного образца, а также квитанцию об оплате госпошлины (500 рублей).