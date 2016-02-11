Копию Титаника с банями и бассейном спустят на воду в 2018 году

Фото: wikipedia.org/Francis Godolphin Osbourne Stuart
Копию Титаника спустят на воду в 2018 году, сообщает The Independent.
Корабль получит девять палуб и 840 кают, там могут разместиться 2400 пассажиров и 900 членов команды. Каюты распределят по первому, второму и третьему классу, как на оригинальном судне. Также на Титанике – 2 будут турецкие бани, бассейн и тренажерные залы.
Новый корабль будет почти точной копией старого, однако он будет на четыре метра шире. Еще судно получит современные навигационные приборы и радары. Для предотвращения трагедии 1912 года на борту будет достаточно спасательных шлюпок.
Вероятно, что по тем же соображениям безопасности первое плавание Титаник – 2 осуществит не по Атлантике, а из Китая в Дубай. Цены на билеты пока не объявлены.
История ТитаникаТитаник отправился из Саутгемптона в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. Корабль вышел в Атлантический океан с 1317 пассажирами и 908 членами экипажа, командовал судном капитан Эдвард Смит. 14 апреля радиостанция корабля приняла семь ледовых предупреждений, но лайнер продолжал двигаться почти на предельной скорости, а чтобы избежать встречи с плавучими льдами, капитан приказал идти южнее маршрута.
В 23:39 14 апреля вперед смотрящий доложил об айсберге прямо по курсу, и меньше чем через минуту произошло столкновение. Получив несколько пробоин, пароход начал тонуть. В шлюпки сажали в первую очередь женщин и детей. В 2:20 15 апреля Титаник затонул, унеся жизни 1496 человек. Обломки судна покоятся на глубине 3750 метров.