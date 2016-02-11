Копию Титаника с банями и бассейном спустят на воду в 2018 году

Копию Титаника спустят на воду в 2018 году, сообщает The Independent.

Корабль получит девять палуб и 840 кают, там могут разместиться 2400 пассажиров и 900 членов команды. Каюты распределят по первому, второму и третьему классу, как на оригинальном судне. Также на Титанике – 2 будут турецкие бани, бассейн и тренажерные залы.

Новый корабль будет почти точной копией старого, однако он будет на четыре метра шире. Еще судно получит современные навигационные приборы и радары. Для предотвращения трагедии 1912 года на борту будет достаточно спасательных шлюпок.

Вероятно, что по тем же соображениям безопасности первое плавание Титаник – 2 осуществит не по Атлантике, а из Китая в Дубай. Цены на билеты пока не объявлены.