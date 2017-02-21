Британский парламент одобрил аналог американского "акта Магнитского"

Фото: ТАСС/Павел Черемисин
Палата общин парламента Великобритании приняла поправку о борьбе с отмыванием незаконных средств через покупку британской недвижимости иностранными официальными лицами, нарушившими права человека в какой-либо стране мира, как пишет газета The Independent.
По словам замглавы МВД Британии Бена Уоллеса, это четкий сигнал, который Великобритания подает тем, кто совершил серьезные злоупотребления и намерен отмывать здесь свои деньги.
Поправка позволит британским властям замораживать их активы на территории Великобритании.
Издание подчеркивает, что документ приняли в связи с делом сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Однако в британском правительстве сообщили, что не считают принятые меры сопоставимыми с "актом Магнитского", принятым в США.
12 апреля 2013 года США опубликовали "список Магнитского". Он предусматривает использование санкций против должностных лиц России, виновных, по мнению властей США, в нарушении прав человека. Данный список неоднократно расширялся Вашингтоном.