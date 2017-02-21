Британский парламент одобрил аналог американского "акта Магнитского"

Фото: ТАСС/Павел Черемисин

Палата общин парламента Великобритании приняла поправку о борьбе с отмыванием незаконных средств через покупку британской недвижимости иностранными официальными лицами, нарушившими права человека в какой-либо стране мира, как пишет газета The Independent.

По словам замглавы МВД Британии Бена Уоллеса, это четкий сигнал, который Великобритания подает тем, кто совершил серьезные злоупотребления и намерен отмывать здесь свои деньги.

Поправка позволит британским властям замораживать их активы на территории Великобритании.

Издание подчеркивает, что документ приняли в связи с делом сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Однако в британском правительстве сообщили, что не считают принятые меры сопоставимыми с "актом Магнитского", принятым в США.