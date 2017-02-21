Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля 2017, 23:11

Политика

Британский парламент одобрил аналог американского "акта Магнитского"

Фото: ТАСС/Павел Черемисин

Палата общин парламента Великобритании приняла поправку о борьбе с отмыванием незаконных средств через покупку британской недвижимости иностранными официальными лицами, нарушившими права человека в какой-либо стране мира, как пишет газета The Independent.

По словам замглавы МВД Британии Бена Уоллеса, это четкий сигнал, который Великобритания подает тем, кто совершил серьезные злоупотребления и намерен отмывать здесь свои деньги.

Поправка позволит британским властям замораживать их активы на территории Великобритании.

Издание подчеркивает, что документ приняли в связи с делом сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Однако в британском правительстве сообщили, что не считают принятые меры сопоставимыми с "актом Магнитского", принятым в США.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

12 апреля 2013 года США опубликовали "список Магнитского". Он предусматривает использование санкций против должностных лиц России, виновных, по мнению властей США, в нарушении прав человека. Данный список неоднократно расширялся Вашингтоном.

парламент Британия жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика