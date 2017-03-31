"Гаражная амнистия". Что ждет владельцев после приватизации?

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Владельцы кооперативных гаражей смогут оформить их в собственность, разработкой законопроекта о "гаражной амнистии" занимается Совет Федерации. Эксперты m24.ru рассказали, что в Москве до сих пор существует огромное количество таких кооперативов, и новый закон поможет создать на их базе многоярусные крытые парковки.

Разработкой законопроекта о "гаражной амнистии" занимается Совет Федерации После того, как закон примут, владельцы кооперативных гаражей смогут оформить их в собственность. Для этого им потребуется подтвердить членство в кооперативе, оплату паевого взноса, а также предоставить техдокументацию на нежилое помещение и документ о предоставлении кооперативу земельного участка, изданный органом государственной власти или местного самоуправления. Совокупный расход на приватизацию гаража составит 15–20 тысяч рублей, для ветеранов труда процедура и вовсе будет бесплатной. Гаражные кооперативы, количество которых исчисляется десятками тысяч по всей России, находятся в неопределенном статусе со времен распада Советского Союза. Когда-то помещения выдавали бесплатно, формально же они никогда не принадлежали своим хозяевам.

"Большинство кооперативов не проходят по современным нормам – ни с точки зрения пожарной безопасности, ни с точки зрения планировок"

Доцент кафедры мостов и транспортных тоннелей Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) Сергей Зеге рассказал, что в Москве действительно много кооперативных гаражей, поэтому этот вопрос очень актуален для горожан. С другой стороны, эти постройки уже устарели по всем параметрам: начиная с того, как они были спланированы, и заканчивая тем, что они создают определенные опасности с точки зрения их эксплуатации.

"Существуют территории, которые были застроены этими гаражными кооперативами много десятилетий назад, и они не проходят по современным нормам – ни с точки зрения пожарной безопасности, ни с точки зрения планировок. Мне кажется, такие места сначала должны быть приведены в порядок и только потом уже быть амнистированными. Вполне вероятно, что в рамках уже этой работы, эти гаражи необходимо превратить в механизированные, многоэтажные строения", – пояснил Зеге m24.ru.



"В Москве одноэтажные гаражи занимают сотни и тысячи гектаров земли"

Специалист по проектированию и эксплуатации паркингов Сергей Пыхтин уверен, что необходимо стремиться очистить Москву от плоскостных одноэтажных строений – городу катастрофически не хватает земли, а одноэтажные гаражи занимают сотни и тысячи гектаров земли.

"Если речь идет о плоскостных одноэтажных гаражах, которые были построены еще до распада СССР, то это были временные стоянки, разрешения на которые выдавались на три года, потом их пролонгировали из года в год, и в результате стоянки стали превращаться в капитальные строения. Владельцы устанавливали несущие стены, утепляли их. Получилось, что одноэтажные и открытые стоянки по юридическому статусу превратились по сути в одноэтажные капитальные гаражи, под которыми нет права собственности на землю", – рассказал он.



"Существуют и кооперативы, которые выкуплены одним–двумя людьми ,и они хотели бы на этих стоянках строить многоэтажные паркинги"

В разговоре с m24.ru Пыхтин отметил, что таких гаражей в Москве великое множество, так как многоэтажные паркинги долгое время строились очень ограниченно, поэтому появление закона о приватизации является шансом построить в городе современное парковочное пространство.

"Мое личное мнение, надо вместо одноэтажных гаражей строить многоэтажные паркинги. Но сносить их не бездумно, надо проводить политику направленную не на выплату компенсации, а на предоставление владельцу места в паркинге закрытого типа, который отапливается – это будет правильнее сделать", – уверен он.

При этом он отметил, что приватизацию необходимо проводить вдумчиво и выборочно – после оформления кооператива в собственность есть риск, что огромное количество земли будет просто неиспользованной.

"Существуют и кооперативы, которые выкуплены одним–двумя людьми, и они хотели бы на этих стоянках строить многоэтажные паркинги, но сейчас у них нет права собственности на землю", – рассуждает Пыхтин.

Эксперт добавил, что на базах кооперативов, при правильном подходе, собственники смогут найти инвестора и построить многофункциональное строение, где будут располагаться не только гаражи, но магазины и офисы. В этом случае их рыночная стоимость для вырастет с 400–500 тысяч рублей до четырех–пяти миллионов, а с учетом строительства – до 10–15 миллионов.



"Когда владельцы получат нормальные документы, это даст хороший толчок для бизнеса"

Председатель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев сказал m24.ru, что многие москвичи с нетерпением ждут закон, разрешающий приватизировать кооперативные гаражи

"Те гаражи, что еще остались, они, конечно, требуют узаконивания этих отношений и статуса. Те предложения, которые были озвучены сейчас – это же не только амнистия, это же перевод в собственность. Поэтому здесь тема очень актуальная, и многие люди с нетерпением этого ждут, особенно те, кто либо имеют гараж, либо хотят его купить. У большинства владельцев нету в собственности этого помещения, а это значит, что такой гараж могут снести в любой момент. Когда они смогут получить нормальные документы, это даст хороший толчок для этого бизнеса", – пояснил он.

С 1 января 2017 года машино-место является полноценным объектом недвижимости , на который оформляется кадастровый паспорт. Таким образом, место для автомобиля можно продать, сдать в аренду или купить в ипотеку, поскольку банк может взять его в качестве залога. Раньше из-за своего туманного статуса оно оформлялось как право на долю в нежилом помещении, которое можно продать на открытом рынке, если от его покупки отказались остальные владельцы долей. Наиболее продвинутые умудрялись продавать машино-место через договор дарения. Теперь эти доли можно переоформить в полноценный объект недвижимости. О том, как работает купля-продажа в Москве, читайте здесь.

Покупка машино-мест на электронных торгах обходится автолюбителям подчас дешевле рыночной стоимости. Конечно, цена за место на стоянке зависит от расположения гаража, его востребованности и везения претендента. Две трети машино-мест, как утверждают специалисты, уходят по номиналу, а это вдове ниже рынка.

Стать обладателем машиноместа в гараже, построенном городскими структурами, можно и без борьбы на аукционе. Можно заключить договор долевого участия с Московским центром реализации нежилых помещений и приобрести машиноместо даже в кредит или с дисконтом в комплексе, который еще только возводится.

На открытом рынке цена машино-места в Москве сегодня составляет 800–900 тысяч. На окраинах или в непопулярных комплексах, расположенных вдалеке от жилых домов, за них готовы платить 200 тысяч, а в центре города – в 10, а то и в 25 раз выше. В этом году столичные власти планируют выставить на торги порядка 350 гаражных комплексов. Ценность машино-мест в глазах автовладельцев сильно зависит от состояния экономики. Шанс, что покупка места в гараже или паркинге оправдает себя как инвестиция, остается.

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