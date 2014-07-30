Парковка в центре по воскресеньям останется бесплатной – Ликсутов

"Утро": Парковка в ЦАО по выходным и праздникам останется бесплатной

Эксперимент с бесплатными парковками в ЦАО по воскресеньям и праздничным дням продолжится, передает телеканал "Москва 24".

Как пояснил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, инициативу могут продлить до конца августа – тогда столичные власти должны получить заключения экспертов о том, как влияют бесплатные парковки на дорожную ситуацию в округе.

Напомним, 1 мая 2014 года вступили в силу новые правила парковки: в центре столицы по воскресеньям и праздникам можно бесплатно ставить машину. В субботу за стоянку по-прежнему приходится платить.

Кроме того, нововведение не распространяется на тех автовладельцев, за которыми числятся неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения и парковки.

Для отслеживания долгов автолюбители смогут воспользоваться специальным мобильным приложением - запустить его планируют в ноябре.

Напомним, в июне прошлого года парковка стала платной внутри Бульварного кольца, а в декабре – внутри Садового. Один час внутри Бульварного стоит 80 рублей, внутри Садового – 60 рублей.

Парковка в выходные и праздничные дни станет бесплатной

В июне, как сообщало M24.ru, стоянка стала платной на 82 улицах между Садовым кольцом и ТТК. В августе в парковочную зону могут войти уже 282 улицы. Стоимость парковки за Садовым кольцом составит около 40 рублей в час.