Вопрос о введении в Подмосковье платных парковок пока не стоит- власти

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Подмосковные власти не планируют создавать в регионе платные парковки, пока не будет решен вопрос с бесплатными стоянками, информирует пресс-служба министерство транспорта Московской области.

По их мнению, для улучшения транспортной ситуации необходимо сократить долю припаркованных автомобилей во дворах с 53% до 19,5%. В планах у властей - в 2-3 раза увеличить количество гаражей, парковок; создать перехватывающие парковки у ж/д станций.

Так, с увеличением количества стоянок снизится и количество нарушений ПДД при осуществлении парковки и стоянки.

"Чтобы изменить эту ситуацию в лучшую сторону, нами запланирован ряд мероприятий по администрированию парковочного пространства, установке запрещающих и информационных знаков, контролю за соблюдением правил парковки, в том числе, с использованием технических средств и фото-видеофиксации нарушений правил парковки," - заявил зампредседателя правительства Подмосковья Петр Иванов.

Он уточнил, что Подмосковье построит в ближайшее время 1 млн 389 тысяч машино-мест в 20 крупнейших городах региона.

Добавим, с 25 декабря 2013 года зона платной парковки в Москве расширилась до Садового кольца. В центре столицы появилось около 17 тысяч дополнительных машино-мест. Изменилась и стоимость парковки - с 5 декабря час стоянки внутри Бульварного кольца обходится водителям в 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами - 60 рублей.