Скорость движения в зоне платной парковки между Садовым и ТТК выросла на 10%

Скорость движения в зоне платной парковки на ТТК увеличилась на 10%

Скорость движения в новой зоне платной парковки в пределах Третьего транспортного кольца увеличилась в среднем на 10%, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, с 1 августа стоянка на 153 улицах между Садовым кольцом и ТТК стала платной.

В Московском парковочном пространстве сообщили, что водители теперь не оставляют машины на целый день, а среднее время стоянки сократилось до 2 часов.

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По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, введение платы за парковку и улучшение инфраструктуры общественного транспорта повышает комфортность передвижения жителей города. "Сейчас уже каждый автомобилист или пассажир может почувствовать, что передвигаться по центральным дорогам стало легче", - заявил Ликсутов.

Ранее M24.ru сообщало, что скорость движения транспорта в центре столицы в апреле возросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Достичь такого показателя позволило введение платы за парковку в пределах Садового кольца.

Кроме того, за два года на 35 процентов снизилось и число нарушений ПДД в зоне платной парковки авто. Власти рассчитывают достичь подобных результатов в новой зоне между Садовым кольцом и ТТК.

"Мы думаем, что ситуация во многом повторится. Число правонарушений в области стоянки, остановки и парковки снизится до 65 процентов от "допарковочных времен". Это прежде всего скажется на повышении скорости движения", - заявил первый заместитель руководителя департамента транспорта Сергей Андрейкин.

Первые платные парковки появились в рамках эксперимента на 21 улице в центре столицы 1 ноября 2012 года. С 1 июня 2013 года проект был распространен в пределах всего Бульварного кольца. С 5 декабря зона платной парковки распространилась на районы Якиманка и Замоскворечье, а с 25 декабря 2013 года москвичи начали платить за стоянку и на других участках между Бульварным и Садовым кольцами.

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При этом с 1 августа введена платная парковка на 153 улицах за Садовым кольцом до ТТК. Стоимость часа стоянки там составляет 40 рублей. Эта зона может расшириться практически на все улицы внутри Третьего транспортного кольца, там предварительно к 25 декабря 2014 года появится 25 тысяч машино-мест.

Отметим, что час стоянки внутри Бульварного кольца стоит 80 рублей, а в зоне между Бульварным и Садовым кольцами - 60 рублей. При этом месячный абонемент внутри Бульварного кольца стоит 16 тысяч рублей, а в остальных районах - 12 тысяч рублей. Местные жители могут парковаться в зоне проекта бесплатно с 20.00 до 8.00 при наличии разрешения.

Оплатить стоянку можно несколькими способами: для оплаты с помощью SMS надо отправить сообщение на короткий номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*количество часов. При этом можно использовать только кириллицу, латинский алфавит система не распознает.

Кроме того, можно воспользоваться паркоматами. Они принимают банковские и скретч-карты номиналом 500 и 1000 рублей, которые можно купить в салонах связи, киосках "Роспечати" и отделениях "Почты России". Также оплатить парковку можно наличными через терминал QIWI и с помощью электронного кошелька VisaQiwiWallet. Но самый популярный у москвичей способ - мобильное приложение "Парковки Москвы".

В скором времени оплачивать парковку можно будет и с помощью ГЛОНАСС. Для этого автомобилист через специальный датчик будет передавать информацию о времени и месте стоянки в систему платной стоянки, и со счета абонента будут списываться деньги за парковку.