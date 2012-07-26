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Город

26 июля 2012, 16:17

Власти выделили 20,4 млрд рублей на благоустройство дворов

парковки благоустройство дворы бюджет детские площадки Андрей Цыбин городское хозяйство власть парки и пешеходные зоны

ИТАР-ТАСС

В 2012 году на благоустройство дворовых территорий и ремонт подъездов многоквартирных домов власти столицы выделили 20,4 млрд.руб. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин.

По его словам, в 2012 году планируется капитально отремонтировать 6659 дворовых территорий, привести в порядок 10464 подъездов многоквартирных домов, дополнительно на дворовых территориях предполагается обустроить 113 432 парковочных машино-мест, а также оборудовать 123 катка с искусственным льдом.

Помимо этого будет обустроен 341 межквартальный детский игровой городок, 687 детских и 51 спортивная площадка, 21 площадка тихого отдыха и выгула домашних животных.

В 2012 году на 30 процентов планируется увеличить шаговую доступность ко всем объектам дворового благоустройства. Также 30 процентов городских дворов благоустроят с учетом потребностей жителей.

Работы по благоустройству территорий, устройству дополнительных парковочных машино-мест и устройству новых игровых городков и площадок будут проводиться с 15 апреля 2012 года до 25 августа 2012 года; работы по устройству катков с искусственным льдом с 1 июля 2012 года по 1 октября 2012 года.

В настоящее время общая площадь дворовых территорий в городе Москве составляет 21 339,9 тыс. кв.м.

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