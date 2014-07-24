На дороги Москвы выпустят 40 фургонов с камерами

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Московские власти до конца года выпустят на столичные дороги 40 фургонов, оснащенных комплексами фотовидеофиксации, рассказал M24.ru источник в мэрии. Фургоны будут оборудованы пятью типами камер и смогут фиксировать различные нарушения: превышение скорости, езду по "выделенкам", выезд на обочину, нарушение требований разметки, а также стоянка и движение по тротуарам и велосипедным дорожкам. 40 таких многофункциональных фургонов обойдутся властям примерно в 260 млн рублей.

В отличие от обычных "парконов", фургоны не будут постоянно курсировать по городу, пояснил собеседник M24.ru. Их поставят на наиболее опасных участках Москвы, фургоны смогут автономно работать до 20 часов. Однако при необходимости они смогут перемещаться по различным адресам. Все камеры в передвижных комплексах фотовидеофиксации будут поворотными. Они смогут вычислить скорость машины от 20 км в час до 300 км. При этом погрешность не должна будет превышать 1 км в час. Камеры на фургонах зафиксируют скорость любого авто, которое находится от них на расстоянии 50 - 500 метров.

Передвижные комплексы будут делать видеозаписи машин-нарушителей, автоматически формировать кадры с номером авто и его скоростью, датой и координатами места нарушения. Номер машины сразу будет пробиваться по базам МВД - таким образом, будут выявляться авто в розыске, злостных нарушителей и должников.

Контролировать работу передвижного комплекса фотовидеофиксации будут два сотрудника: водитель и инженер. Сами фургоны будут довольно компактными - не более 3,5 тонн, они будут работать на дизельном топливе.

Напомним, первые пять передвижных комплексов фотовидеофиксации были запущены в Новой Москве в феврале этого года. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сообщали, что они нужны в тех местах, где нет стационарных камер и установить их в ближайшее время невозможно.

Отметим, что всего в Москве работает 800 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, в этом году будет дополнительно закуплено еще 400 таких устройств. Кроме того, по городу ездит 310 "парконов" - легковых машин Ford Focus и Hyundai Solaris с камерами, на ходу фиксирующими нарушения правил остановки и стоянки.

Маргарита Верховская