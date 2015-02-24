ГИБДД передаст Москве штрафы за 38 нарушений правил дорожного движения

Москва получит от ГИБДД право собирать штрафы за 38 нарушений ПДД

В марте правительство РФ должно внести в Госдуму законопроект, который позволит передать Москве штрафы за 38 нарушений ПДД, если они были зафиксированы камерами. Об этом M24.ru рассказал замруководителя департамента транспорта Москвы Андрей Корнеев. Так, город может получить право вести административные дела за превышение скорости, проезд на красный, парковку на тротуарах и местах для инвалидов и так далее.

Как пояснил Корнеев, федеральный законопроект о передаче полномочий уже подготовлен МВД по поручению первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова. Напомним, он был опубликован для общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru еще в 2013 году.

“Мы надеемся, что не позднее марта этот законопроект будет внесен правительством РФ в Госдуму для рассмотрения, - рассказал Корнеев. - Мы хотим получить полномочия по администрированию 38 дополнительных составов правонарушений, предусмотренных статьями главы 12 КоАП РФ".

Он отметил, что московские власти не хотят забирать функции ГИБДД и останавливать машины на дорогах. "Город будет администрировать только те нарушения, которые фиксируют работающие в автоматическом режиме камеры фотовидеофиксации. Например, нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуарах, на местах для инвалидов, несоблюдение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора и некоторые другие”, - подчеркнул Корнеев.

Чиновник напомнил, что МВД РФ еще 1 ноября 2013 года передало столице часть полномочий, связанных со штрафами за парковку под знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена". “У нас есть уже определенные наработки. Теперь Москва вышла с инициативой получить себе дополнительные полномочия по фиксации в автоматическом режиме административных правонарушений на дороге. Эта инициатива было поддержана МВД России, которое было окончательным разработчиком этого законопроекта”, - добавил Корнеев.

В аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова заявили M24.ru, что пока комментариев по законопроекту не дают.

История вопроса Для того, чтобы фиксировать стоянку под запрещающими знаками, в столице работает 310 "парконов". Кроме того, для оформления штрафов нарушителям парковки была создана Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). В 2014 году она выписала около 800 тысяч протоколов на общую сумму около 2,4 млрд рублей. Для того, чтобы фиксировать стоянку под запрещающими знаками, в столице работает 310 "парконов". Кроме того, для оформления штрафов нарушителям парковки была создана Московская административная дорожная инспекция (МАДИ). В 2014 году она выписала около 800 тысяч протоколов на общую сумму около 2,4 млрд рублей. Отметим, что превышение скорости в городе фиксируют 800 стационарных камер, но данные от них поступают в единый центр ГИБДД. И "письма счастья" водителям приходят от гаишников. Еще 400 стационарных комплексов фотовидеофиксации мегаполис в 2015 году возьмет в аренду. Но пока городские камеры следят только за скоростью, другие нарушения - выезд за стоп-линию и на занятый перекресток, проезд на красный - пока только тестируются. Очевидно, если город получит полномочия самостоятельно штрафовать водителей за эти нарушения, камеры на дорогах быстрее получат новые функции. Источник в МВД РФ пояснил М24.ru, что в МВД, хоть и сами разработали законопроект о передаче полномочий, к идее Москвы относятся с осторожностью. В феврале 2015 года в интервью газете “Коммерсантъ” начальник ГИБДД РФ Виктор Нилов рассказал, что в Москве системой фото- и видеофиксации выявляется огромное количество нарушений. “Мы считаем, что если часть полномочий уже передана, то давайте отладим механизм, доведем контроль до такого уровня, когда не будет ни у населения жалоб, ни у контролирующих органов замечаний. А уже потом станем переходить на следующий уровень. Нельзя допустить даже малейших неточностей. Мы осторожничаем в этом вопросе”, - пояснил Нилов.





Председатель Федерация автовладельцев (ФАР) России Сергей Канаев отметил, что на дисциплинированных автомобилистах переход полномочий по выписке штрафов от ГИБДД к Москве никак не отразится. “Те, кто нарушает правила, будут чаще получать штрафы, так как городские власти, возможно, станут ответственнее относиться к их сбору. Это ударит по карману нарушителей. Зато с каждым “письмом счастья” автомобилисты будут ездить аккуратнее и внимательнее. В перспективе это может повысить безопасность на дорогах”, - пояснил Канаев.

Анастасия Мальцева