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Город

21 августа 2014, 16:42

В октябре в столице организуют специальные места для разгрузки фур

парковки автомобили транспорт грузовики

Фото: ИТАР-ТАСС

Специальные парковочные места для разгрузки/погрузки грузового транспорта (МРП) появятся в центре Москвы в октябре, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Специальные места будут расположены на улицах Петровка, Пушечная, Большая Ордынка и ряде других - прежде всего в зонах высокой торговой активности, где отсутствует или ограничена возможность разгрузки/погрузки вне улично-дорожной сети (например, на дворовых территориях). Кроме того, МРП будут организованы в начале пешеходных улиц. Первая очередь из 14 МРП вместит в общей сложности 17 машино-мест

Полчаса остановки на подобной парковке в пределах Бульварного кольца будет стоить 40 рублей, за его пределами - 30 рублей. Начиная с 31-й минуты, стоимость остановки на таком месте составит 1 тысячу рублей в час. Такой тариф вводится для предотвращения необоснованно долгой парковки грузовиков. Первоначально оплата может осуществляться с помощью SMS-сообщений, при этом в дальнейшем появится возможность оплаты через мобильное приложение и другие электронные сервисы.

При этом остановка на МРП для легковых автомобилей будет запрещена, а само место будет обозначено соответствующей разметкой и дорожными знаками.

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В ведомстве отмечают, что предоставление водителям грузовиков возможности совершать разгрузку и погрузку грузов на специально выделенных места позволить снизить время, затрачиваемое на поиск места для остановки.

Как сообщало сетевое издание M24.ru, парковочные места рассчитаны только на грузовые машины массой более 1,5 тонн.

В 2014 году плата за стоянку во время разгрузки в центре Москвы принесет столичному бюджету 232,6 тысячи рублей. Начиная с 2015 года, поступления в бюджет будут составлять 662 тысячи рублей в год. На проектирование и обустройство МРП планируется потратить 3 млн рублей, они заложены в бюджете Москвы на реализацию городской программы по развитию транспортной системы. Предполагается, что до конца года в центре Москвы откроют 50 мест для разгрузки фур.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что в КоАП необходимо внести изменения, чтобы ужесточить требования к ночной разгрузке фур в столице. Мэр Москвы отметил, что в приложении "Активный гражданин" обсуждалась проблема ночной погрузки-разгрузки, и большинство москвичей (72%) выступили за то, чтобы ужесточить правила таких работ.

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