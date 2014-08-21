Платная парковка может дойти до ТТК 25 декабря

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Зона платной парковки в Москве может расшириться практически на все улицы внутри Третьего транспортного кольца, там предварительно к 25 декабря 2014 года появится 25 тысяч машино-мест. Как сообщил M24.ru депутат муниципального образования Таганское, член рабочей группы по платной парковке Илья Свиридов, этот вопрос будет обсуждаться на заседании рабочей группы 28 августа.

Как пояснили M24.ru в ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", на рабочей группе будут обсуждаться только проекты организации дорожного движения и возможность точечного введения платной парковки. "Пока не разработаны проекты дорожного движения, рабочая группа вместе с депутатами и жителями решат, где именно вводить платную парковку", - пояснили в АМПП.

Фото: департамент транспорта

Предполагается, что в новой зоне платной парковки стоимость часа стоянки останется прежней - 40 рублей. Кроме того, сохранятся все льготные категории.

Напомним, что недавно были определены проекты организации дорожного движения по 67 платным улицам в пределах ТТК. Это 9 улиц в районе Замоскворечье, 17 – в Красносельском районе, больше всего – 30 – в Басманном районе, 11 улиц - в Даниловском районе Южного округа.

1 августа стоянка на 153 улицах от Садового кольца до ТТК стала платной. Ради увеличения числа парковочных мест 24 улицы сделали односторонними.

Ранее сообщалось, что до 25 декабря за Садовым будет организовано 6,2 тысячи машино-мест, в платную зону войдут районы Басманный, включая зоны у Курского вокзала и площадь трех вокзалов. Кроме того, платными станут участки районов Якиманка и Замоскворечье и фрагмент Даниловского района до ТТК. Эта зона будет ограничена Садовым кольцом, Дербеневской и Павелецкой набережными, а также немного выйдет за Мытную улицу. А все ТТК - еще 20 тысяч машино-мест - станет платным к июню 2015 года.

Марина Курганская