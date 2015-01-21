В новой зоне платной парковки выдали 17 тысяч резидентных разрешений

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Более 17 тысяч резидентных разрешений выдано жителям домов в новой зоне платной парковки, сообщил журналистам гендиректор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Александр Гривняк.

"17 тысяч резидентных разрешений выдано. Количество растет, но интенсивность падает. Основное количество выдано. 25% запросов приходит через портал услуг, и необязательно идти куда-то для того, чтобы их получить", - передает слова Гривняка Агентство "Москва".

Кроме того, 87 резидентных разрешений выдано жителям домов в Новоспасском переулке, где парковка также стала платной.

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

Кроме того, парковка в Новоспасском переулке Москвы с 19 января стала платной по просьбе самих жителей переулка. Новоспасский переулок расположен в Таганском районе между Садовым кольцом и ТТК.

Жителям новой зоны платной парковки нужно получать резидентные разрешения. Оформить их можно в любом МФЦ города, однако для удобства горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой зоне платной парковки. Туда вошли 17 МФЦ, список можно посмотреть здесь.

Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.

Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20.00 до 8.00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.