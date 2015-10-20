График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 октября 2015, 19:15

Город

Необходимость расширения платной парковки оценят эксперты

Фото: m24.ru/Максим Авилов

Власти Москвы начали составлять список улиц для второго этапа точечного расширения зоны платной парковки, который намечен на декабрь текущего года. К оценке целесообразности платной парковки на тех или иных улицах привлекут экспертов, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы запросили префектуры, управы, муниципальных депутатов и жителей дать нам свои предложения по поводу проблемных улиц. Адресный список платных парковок прорабатывается. Мы привлечем экспертов, чтобы оценить целесообразность платной парковки. Мы открыты для сотрудничества", – передает слова Ликсутова корреспондент m24.ru.

"Москва в цифрах": Платная точечная парковка

10 октября в Москве точечно расширилась зона платной парковки: она появилась на отдельных участках на 95 улицах.

Зона платной парковки была расширена на улицах вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей, в первую очередь – торговых центров. Так, платная парковка появилась у БЦ "Авиапарк", Галереи "Аэропорт" в САО, у ТЦ "Золотой Вавилон" в СВАО, ТЦ "Семеновский" в ВАО, ТЦ "Электронный рай" в ЮАО, ТЦ "Горбушкин двор" в ЗАО, у станций метро "Южная", "Кожуховская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Семеновская", "Фили", "Аэропорт", станций пригородного сообщения "Царицыно" и "Фили".

ПОЛНЫЙ СПИСОК УЛИЦ, ГДЕ С 10 ОКТЯБРЯ ВВЕДЕНА ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА, МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Стоимость одного часа стоянки в новой зоне составляет 40 рублей. Оплачивать парковку можно при помощи мобильного приложения "Парковки Москвы", SMS-сообщения, через паркоматы, наличными в терминалах Qiwi, через Qiwi-кошелек и приложение "Яндекс Парковки". Полную информацию о тарифах, способах оплаты и получении различных льгот и разрешений можно посмотреть на сайте: www.parking.mos.ru

Сюжет: Платные парковки в Москве
парковки улицы Максим Ликсутов платная парковка зона платной парковки

