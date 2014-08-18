На Большой Лубянке появится гараж для монастырского транспорта

Фото: M24.ru

Гараж для стоянки транспорта Сретенского монастыря построят на улице Большая Лубянка, сообщает в понедельник, 18 августа, пресс-служба Москомстройинвеста.

Ранее монастырь попросил предоставить земельный участок под строительство многоэтажной парковки. Сейчас участок площадью около 1 тысячи квадратных метров готов под застройку. Храмовый комплекс расположен напротив - на другой стороне Большой Лубянки.

Территорию предоставят монастырю на безвозмездной основе, а место размещения автостоянки предварительно согласуют с Москомархитектурой.

Фото: invest.mos.ru

Ранее M24.ru сообщало, что на территории Сретенского монастыря построят новый храм. На участке, предложенном под строительство, провели археологические раскопки, которые показали, что с XVI века на этом месте располагались монастырский огород и хозяйственные постройки.

Отметим, что во времена СССР для расширения улицы Большая Лубянка снесли две церкви, располагавшихся на территории монастыря, и теперь восстановить их невозможно.

По мнению экспертов, новый храм необходим для того, чтобы спасти от разрушения старый собор, который не может вместить всех прихожан.

Ранее столичные власти согласовали проектную документацию для реконструкции здания на Большой Лубянке под духовную семинарию и общежитие для воспитанников Сретенского монастыря.