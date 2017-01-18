Одностороннее движение ввели на участке 6-й Парковой улицы 18 января, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Односторонним движение стало по направлению от Первомайской улицы до Измайловского проспекта.

Фото: пресс-служба ГКУ "ЦОДД"

Схему организации дорожного движения изменили по многочисленным просьбам горожан для увеличения числа парковочных мест. Решение о нововведении было согласовано с префектурой Восточного административного округа.

Новая схема увеличит число парковочных мест до 45. При этом не будет нарушено привычное дорожное сообщение внутри района и не возникнут транспортные перепробеги.