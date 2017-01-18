Фото: mreporter.ru
Одностороннее движение ввели на участке 6-й Парковой улицы 18 января, сообщает пресс-служба ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
Односторонним движение стало по направлению от Первомайской улицы до Измайловского проспекта.
Фото: пресс-служба ГКУ "ЦОДД"
Схему организации дорожного движения изменили по многочисленным просьбам горожан для увеличения числа парковочных мест. Решение о нововведении было согласовано с префектурой Восточного административного округа.
Новая схема увеличит число парковочных мест до 45. При этом не будет нарушено привычное дорожное сообщение внутри района и не возникнут транспортные перепробеги.
Кроме того, односторонне движение ввели на отрезке 5-й Парковой улицы от Заводского проезда до Первомайской улицы.
За счет введения одностороннего движения в районе Измайлово появится более 160 бесплатных парковочных мест. Также дополнительные 40 машино-мест сделают на улицах с платной парковкой.
В январе 2017 года схема дорожного движения изменится на участках 10 и 11-й Парковых улицах.