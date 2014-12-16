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Москва 24

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Город

16 декабря 2014, 19:41

Платная парковка появится на 70% улиц в пределах ТТК - Ликсутов

парковки дороги транспорт Максим Ликсутов трафик городские платные парковки

"Большое интервью": Максим Ликсутов - о транспортной системе Москвы

Расширение зоны платной парковки коснется около 70 процентов улиц внутри Третьего транспортного кольца, об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что платная парковка в пределах ТТК начнет действовать с 25 декабря.

Ликсутов отметил, что улицы, где появится платная парковка, согласованы с местными жителями и муниципальными депутатами.

"Парковка платная придет только туда, где есть концентрация машин. Это торговые центры, бизнес-центры, какие-то объекты притяжения такие, как, например, станции метро, остановки общественного транспорта. Но в жилые районы, туда парковка не придет", - сказал он.

По словам заммэра, благодаря введению платной парковки впервые с 2010 года снизилась загрузка московских улиц, а скорость движения в центре увеличилась от пяти до десяти процентов. При этом пропускная способность улиц увеличилась на 25 процентов.

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Кроме того, Ликсутов отметил, что за 11 месяцев текущего года число пассажиров всех видов общественного транспорта увеличилось на 50 миллионов по сравнению с прошлым годом.

"В метро сейчас среднее количество пассажиров 8,5 миллиона, а на наземном транспорте в день проезжает более 5 миллионов москвичей", - пояснил он

Заммэра также рассказал о нововведениях в наземном транспорте, которые вступят в силу в следующем году.

"Мы приняли новую модель в управлении наземным транспортом, когда частные перевозчики уйдут полностью от маршруток. Они купят 2 тысячи новых автобусов в следующем году, и сумма их инвестиций составит около 10 миллиардов рублей", - сообщил Ликсутов.

Сюжет: Платные парковки в Москве

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