Платная парковка появится на 70% улиц в пределах ТТК - Ликсутов

"Большое интервью": Максим Ликсутов - о транспортной системе Москвы

Расширение зоны платной парковки коснется около 70 процентов улиц внутри Третьего транспортного кольца, об этом в эфире телеканала "Москва 24" рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что платная парковка в пределах ТТК начнет действовать с 25 декабря.

Ликсутов отметил, что улицы, где появится платная парковка, согласованы с местными жителями и муниципальными депутатами.

"Парковка платная придет только туда, где есть концентрация машин. Это торговые центры, бизнес-центры, какие-то объекты притяжения такие, как, например, станции метро, остановки общественного транспорта. Но в жилые районы, туда парковка не придет", - сказал он.

По словам заммэра, благодаря введению платной парковки впервые с 2010 года снизилась загрузка московских улиц, а скорость движения в центре увеличилась от пяти до десяти процентов. При этом пропускная способность улиц увеличилась на 25 процентов.

Кроме того, Ликсутов отметил, что за 11 месяцев текущего года число пассажиров всех видов общественного транспорта увеличилось на 50 миллионов по сравнению с прошлым годом.

"В метро сейчас среднее количество пассажиров 8,5 миллиона, а на наземном транспорте в день проезжает более 5 миллионов москвичей", - пояснил он

Заммэра также рассказал о нововведениях в наземном транспорте, которые вступят в силу в следующем году.

"Мы приняли новую модель в управлении наземным транспортом, когда частные перевозчики уйдут полностью от маршруток. Они купят 2 тысячи новых автобусов в следующем году, и сумма их инвестиций составит около 10 миллиардов рублей", - сообщил Ликсутов.