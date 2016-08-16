Стихийная парковка образовалась рядом с Шереметьево

Жители Молжаниновского района жалуются на стихийную парковку

Стихийная парковка образовалась во дворах рядом с аэропортом Шереметьево, передает телеканал "Москва 24".

По словам жителей Молжаниновского района, рядом с их домами стоят машины в два ряда, а чтобы пройти по улице, нужно маневрировать между автомобилями.

Машины оставляют сотрудники авиакомпании "Аэрофлот", уверяют местные жители. Въезд на корпоративную стоянку рядом с офисным зданием разрешен только для топ-менеджеров, остальные же вынуждены оставлять свои авто где придется. Автомобилистов не останавливает запрещающий знак для въезда на участок Мелькисаровской улицы.

В "Аэрофлоте" пояснили, что о проблеме догадываются, но уследить за каждым из двадцати тысяч сотрудников не в состоянии.

"На территории офисного здания "Аэрофлота" в Мелькисарово идет строительство здания нового музея, поэтому компания оповестила сотрудников, направила каждому сотруднику письмо о том, что въезд на территорию офисного центра Мелькисарово будет ограничен и попросила сотрудников не пользоваться личным автотранспортом. Кроме того, для сотрудников "Аэрофлота" организованы дополнительные рейсы наших корпоративных автобусов", – сообщил пресс-секретарь ПАО "Аэрофлот" Максим Фетисов.

Около 300 машино-мест на территории офисного центра должно появиться к 1 сентября, а пока местные жители задумываются об установке шлагбаума.

Сообщить о нарушениях правил парковки можно в мобильном приложении "Помощник Москвы". Нужно сфотографировать через приложение автомобиль, припаркованный под запрещающими знаками "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена", и вся информация о нарушителе будет отправлена в соответствующие структуры для вынесения постановления.

"Помощника Москвы" призван повысить эффективность контроля за парковкой, остановкой и стоянкой автомобилей, уменьшить число нарушений и, соответственно, улучшить дорожную ситуацию.