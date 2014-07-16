Власти Москвы выявили незаконную платную парковку в центре столицы

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Столичные власти по обращению жителей обнаружили в центре Москвы незаконную платную парковку, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.

С просьбой проверить законность размещения платной автостоянки в Госинспекцию обратились жители Пресненского района.

Парковка находится по адресу: владения 16-18 по улице Климашкина.

Земельный участок площадью около 900 квадратных метров был огорожен, охранялся, за парковку взималась почасовая оплата или плата за месяц.

Как выяснилось, этот участок является территорией общего пользования, и в аренду для платной автостоянки не представлялся.

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Парковку организовала компания "Джи и О Капитал". Она нарушила право беспрепятственного пользования земельными участками неограниченного круга лиц и привлечена к административной ответственности, отметили в пресс-службе инспекции.