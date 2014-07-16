Власти Москвы выявили незаконную платную парковку в центре столицы

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Столичные власти по обращению жителей обнаружили в центре Москвы незаконную платную парковку, сообщает пресс-служба Госинспекции по недвижимости Москвы.
С просьбой проверить законность размещения платной автостоянки в Госинспекцию обратились жители Пресненского района.
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Парковка находится по адресу: владения 16-18 по улице Климашкина.
Земельный участок площадью около 900 квадратных метров был огорожен, охранялся, за парковку взималась почасовая оплата или плата за месяц.
Как выяснилось, этот участок является территорией общего пользования, и в аренду для платной автостоянки не представлялся.
Парковку организовала компания "Джи и О Капитал". Она нарушила право беспрепятственного пользования земельными участками неограниченного круга лиц и привлечена к административной ответственности, отметили в пресс-службе инспекции.