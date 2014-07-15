До 30% средств платной парковки будут тратить на ремонт дорог

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Около трети средств, собранных с платной парковки, будет тратиться на развитие транспортной инфраструктуры, сообщила M24.ru официальный представитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) Ксения Бродуленко. Это стало возможным после внесения поправок в постановление № 849 "О стимулировании управ". До сих пор весь объем средств, вырученных за платную парковку, направлялся только на благоустройство дворов и капитальный ремонт домов.

"До 30% парковочных сборов могут теперь отправляться на развитие транспортной инфраструктуры, согласно постановлению правительства №849 "О стимулировании управ". Средства будут тратиться не только на стандартные меры благоустройства, но и на транспортную инфраструктуру: установку парковочных столбиков, замену дорожного полотна", - сказала Бродуленко.

Согласно обновленному постановлению № 849, средства стимулирования управ (в том числе парковочные сборы) направляются также на "повышение пешеходной доступности станций метрополитена".

В конце июня управы начали рассылать в советы муниципальных депутатов списки объектов транспортной инфраструктуры, которые предлагается благоустроить за счет парковочных сборов. Так, в письме главы управы Замоскоречья Сергея Иванова (документ имеется в распоряжении M24.ru) говорится, что "титульный список объектов благоустройства транспортной инфраструктуры, финансируемых в соответствии с постановлением правительства Москвы №849", направляется "во исполнение поручения заместителя мэра Москвы <...> Максима Ликсутова". На 9,4 млн рублей, полученных от платных парковок, на пешеходных зонах установят 2105 антипарковочных столбиков, организуют 12 велопарковок (в том числе на Пятницкой улице), выровняют асфальт, поставят вазоны и скамейки, которые будут мешать проезду машин. Муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель сообщил M24.ru, что депутаты согласовали выделение средств.

Аналогичный документ был направлен и муниципальным депутатам Таганского района. Там на средства от платных парковок хотят организовать велодорожки, столбики, дополнительные парковочные карманы. Однако, по словам депутата Таганки Ильи Свиридова, мундепы выделение средств не согласовали.

Постановление правительства Москвы №849 "О стимулировании управ" было принято в декабре 2012 года. С 2013 года часть доходов бюджета - сборы от платных парковок, налоги от сдачи в аренду квартир и средства от покупки патентов - идут в муниципалитеты. В 2013 году управам выделили 1 млрд рублей. Потратить эти деньги можно было на благоустройство дворов и капремонт многоквартирных домов. В районах, где нет платных парковок, на дворы можно расходовать не более 50% средств стимулирования. Для управ, которые получают сборы от парковок, предел не установлен. При этом не менее 10% всех средств стимулирования должны направляться на мероприятия, которые реализуются по инициативе жителей.

Средства от парковок управы получают два раза в год и могут тратить их через год после того, как они были собраны. По итогам 2013 года районам выделили порядка 300 млн рублей. Больше всего досталось Тверскому району (85,4 млн рублей), и Басманному (58,9 млн). На парковочные сборы уже обустроили восемь общественных зон. С недавних пор их стали тратить на устройство ограждений вокруг дворов, с заборами и калитками. В префектуре утверждают, что этого просят сами жители, поскольку автовладельцы, не желающие платить за парковку, постоянно бросают машины во дворах.

"Есть много направлений, которые нуждаются в финансировании, - сказал Игорь Брумель. - Нам необходимы деньги на капитальные нужды, жилой фонд, благоустройство дворов. В центре Москвы есть подъезды, которые не ремонтировались 50 лет. Их иногда перекрашивают, а требуется капитальный ремонт, потому что стены изъедены грибком. Теперь же получается, что департамент транспорта зарезервировал 30% парковочных сборов под развитие транспортной инфраструктуры".

Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству Иван Новицкий тем временем поддержал решение направить часть парковочных сборов на транспортные нужды.

"Это позволит развивать транспортную инфраструктуру. Все эти объекты находятся в тех районах, где организована платная парковка. Не вижу причин, по которым это может быть несправедливо или нецелесообразно", - заключил депутат.

София Сарджвеладзе, Марина Курганская