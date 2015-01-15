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15 января 2015, 13:24

Треть "активных граждан" планируют получить разрешения на парковку

парковки платная парковка Активный гражданин голосование резидентные разрешения

Фото: M24.ru

Более 30 процентов пользователей системы "Активный гражданин" планируют получить резидентное разрешение на парковку в новой зоне, свидетельствуют электронного голосования.

Парковочное пространство города расширилось с 25 декабря. Новая зона платной парковки охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

Какие улицы станут односторонними с декабря

Жителям новой зоны платной парковки нужно получать резидентные разрешения. Оформить их можно в любом МФЦ города, однако для удобства горожан был составлен список многофункциональных центров госуслуг, которые находятся в новой зоне платной парковки.

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Для получения разрешения необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.

Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20.00 до 8.00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.

Как получить разрешение на парковку в МФЦ

Ранее сообщалось, что в новой зоне платной парковки выдано более 15 тысяч резидентных разрешений.

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Сюжеты: Платные парковки в Москве Референдумы "Активный гражданин"

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