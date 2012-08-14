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14 августа 2012, 15:24

Более 200 официальных стоянок такси оборудованы в Москве

парковки такси транспорт стоянки

На сайте столичного департамента транспорта опубликован полный перечень законных стоянок такси. Всего их 220, самые большие из них размещены у железнодорожных вокзалов столицы

Перечень из 220 стоянок такси опубликован на официальном сайте департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. В него вошли также парковки на транспортно-пересадочных узлах.

Возле железнодорожных вокзалов Москвы созданы 14 стоянок такси на 148 машино-мест. Основная их часть расположена в Центральном округе, еще две – в Северо-Восточном округе и одна – в Западном округе столицы.

Еще 17 стоянок оборудованы у крупнейших транспортно-пересадочных узлов, в том числе у станций метро «Молодежная», «Юго-Западная», «Тимирязевская» и «Войковская».

Всего же в Центральном округе будет расположено 29 таких парковок на 160 машино-мест, в Северном округе – 26 парковок на 90 машино-мест, в Северо-Восточном округе – 14 парковок на 57 машино-мест, в Восточном округе – 35 парковок на 151 машино-место, в Юго-Восточном округе – 19 парковок на 82 машино-места, в Южном округе – 21 парковка на 80 машино-мест, в Юго-Западном округе – 26 парковок на 90 машино-мест, в Западном округе – 21 парковка на 92 машино-места, в Северо-Западном округе – 26 парковок на 90 машино-мест, в Зеленоградском округе – 3 парковки на 12 машино-мест.

Как уточнили в департаменте, все официальные стоянки обозначены спецразметкой.

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