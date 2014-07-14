В новой зоне платной парковки установят более 4 тысяч дорожных знаков

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Центр организации дорожного движения готовится к запуску новой зоны платной парковки до Третьего транспортного кольца, рассказал M24.ru источник в ЦОДД. По его словам, на 154 улицах будет установлено почти 800 комплектов информационных щитов платной парковки. В каждом комплекте - по четыре щита разных размеров. Кроме того, будут демонтированы все дорожные знаки в новой зоне и установлены новые - более 4 тысяч штук. Это знаки платных услуг, запрета остановки и стоянки, способа постановки машины на стоянку и т.д.

Напомним, департамент транспорта объявил, что с 1 августа будет введена платная парковка на 162 улицах за Садовым кольцом до ТТК. Приказ об этом уже подписал заммэра Максим Ликсутов.

7,6 тысячи платных машино-мест откроют в районах Арбат, Тверской, Дорогомиловский и Пресненский. Предполагается, что еще на 24 улицах стоянка будет полностью запрещена. Тариф составит 40 рублей в час с индексацией, стоимость месячного парковочного абонемента - 8 тысяч рублей, годового - 80 тысяч.

Муниципальные депутаты из рабочей группы по платной парковке при департаменте транспорта просили перенести введение новой зоны на осень, чтобы москвичи успели вернуться с дач и разобраться в новой системе. Однако просьба удовлетворена не была.

Ранее источник в мэрии сообщал M24.ru, что до 25 декабря в платную зону войдут также районы Басманный, включая территории у Курского вокзала и площадь трех вокзалов. Кроме того, платными станут участки районов Якиманка и Замоскворечье и фрагмент Даниловского района до ТТК. Эта зона будет ограничена Садовым кольцом, Дербеневской и Павелецкой набережными, а также немного выйдет за Мытную улицу. Всего до 25 декабря, предположительно, планируется организовать порядка 6,2 тысяч машино-мест и поставить 144 паркомата.

Практически вся территория между Садовым кольцом и ТТК - примерно 20,4 тысячи машино-мест - может стать платной к июню 2015 года.

Маргарита Верховская