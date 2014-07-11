В центре Москвы установили более 4 тысяч антипарковочных столбиков

В ЦАО завершились работы по установке ограничительных столбиков

Центр организации дорожного движения правительства Москвы завершил работы по установке ограничительных столбиков в центре столицы. Об этом сообщила главный специалист отдела технического сопровождения ведомства Тамара Деминская, передает Агентство "Москва".

"На сегодняшний день установлено более 4 тысяч ограничительных столбиков в Центральном административном округе Москвы. Они обеспечивают спокойный проход пешеходов и уменьшают нарушения правил дорожного движения", - рассказала она.

Деминская добавила, что столбики были установлены в пределах Садового кольца на наиболее трудных участках, где часто фиксировались нарушения ПДД.

Фото: Агентство "Москва"

Уточняется, что 4 тысячи 160 столбиков были установлены по следующим адресам:

Печатников переулок

Серебрянический переулок

Большой Николоворобинский переулок

Лялин переулок

Яковоапостольский переулок

Театральный проезд

Барашевский переулок

Фурманный переулок

Малый Козловский переулок

Большой Сергиевский переулок

Даев переулок

Уланский переулок

Костянский переулок

Большой Харитоньевский переулок

Малый Головин переулок

Просвирин переулок

Колокольников переулок

Пушкарев переулок

Последний переулок

Ранее сообщалось, что на семи пешеходных зонах в центре Москвы установят более 100 боллардов - выдвижных антипарковочных столбиков, которые при необходимости могут уходить в асфальт.