В центре Москвы установили более 4 тысяч антипарковочных столбиков

Центр организации дорожного движения правительства Москвы завершил работы по установке ограничительных столбиков в центре столицы. Об этом сообщила главный специалист отдела технического сопровождения ведомства Тамара Деминская, передает Агентство "Москва".
"На сегодняшний день установлено более 4 тысяч ограничительных столбиков в Центральном административном округе Москвы. Они обеспечивают спокойный проход пешеходов и уменьшают нарушения правил дорожного движения", - рассказала она.
Деминская добавила, что столбики были установлены в пределах Садового кольца на наиболее трудных участках, где часто фиксировались нарушения ПДД.
Фото: Агентство "Москва"
Уточняется, что 4 тысячи 160 столбиков были установлены по следующим адресам:
- Печатников переулок
- Серебрянический переулок
- Большой Николоворобинский переулок
- Лялин переулок
- Яковоапостольский переулок
- Театральный проезд
- Барашевский переулок
- Фурманный переулок
- Малый Козловский переулок
- Большой Сергиевский переулок
- Даев переулок
- Уланский переулок
- Костянский переулок
- Большой Харитоньевский переулок
- Малый Головин переулок
- Просвирин переулок
- Колокольников переулок
- Пушкарев переулок
- Последний переулок
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Ранее сообщалось, что на семи пешеходных зонах в центре Москвы установят более 100 боллардов - выдвижных антипарковочных столбиков, которые при необходимости могут уходить в асфальт.