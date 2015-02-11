Парковки в столице будут выделять индивидуально под каждое здание

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В Москве могут отменить единый стандарт обеспеченности парковками новых зданий, сообщил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, пока опрос обеспечения новых зданий машиноместами для многих застройщиков является сложным, ведь это дополнительные затраты.

Хуснуллин отметил, что в столице работал единый стандарт обеспечения парковками новых зданий в зависимости от вида их назначения. "Теперь норма будет определяться по каждому конкретному проекту в ручном режиме. Эта мера облегчит условия работы в Москве многим инвесторам", - приводит слова Хуснуллина "Интерфакс".

Напомним, 25 декабря в Москве ввели новую зону платной парковки. Она охватывает улицы между Садовым и Третьим транспортным кольцами, а также некоторые дороги за пределами ТТК. Всего в список вошли 479 улиц. Стоит парковка 40 рублей в час.

Кроме того, по просьбе самих жителей с 19 января стала платной парковка в Новоспасском переулке Москвы (Таганский район между Садовым кольцом и ТТК). Добавим, для того, чтобы получить разрешение, жителям необходимо иметь прописку в доме, расположенном в зоне платной парковки, или снимать там жилье по договору социального или служебного найма. Кроме того, владелец машины не должен иметь непогашенных штрафов за нарушение ПДД.

Резидентное парковочное разрешение действует в течение года с момента выдачи. Его владельцы могут бесплатно оставлять машину в зоне платной парковки ночью, с 20.00 до 8.00. Для круглосуточной льготной парковки водители должны вносить годовую резидентную плату в размере 3000 рублей. Резидентное разрешение можно использовать в пределах того района Москвы, где живет его владелец.