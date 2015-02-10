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10 февраля, 15:14

Горячую линию для жалоб на парковку запустят в конце февраля

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Горячая линия для жалоб на парковку начнет работу в конце февраля

Пожаловаться на неправильную парковку по телефону горячей линии можно будет уже к концу февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции, передает телеканал "Москва 24".

Звонок рассмотрят в ситуационном центре МАДИ. После чего на место отправят пеших инспекторов, которые и зафиксируют нарушение. Сейчас столичные улицы патрулируют 200 специалистов.

Ранее M24.ru сообщало, что МАДИ планирует открыть горячую линию по приему жалоб на парковку в зоне действия запрещающих знаков.

Обращения по поводу нарушителей ПДД, в том числе и правил остановки и стоянки, принимает столичная полиция. За девять месяцев 2014 года в ГИБДД пришло порядка 6 тысяч фото- и видеожалоб, 73% из которых касались нарушения правил парковки.

Кроме того, в весной 2015 года московские власти планируют запустить мобильное приложение для жалоб на неправильную или неоплаченную парковку. Отправлять жалобы смогут зарегистрированные пользователи московского портала госуслуг. С помощью приложения москвичи смогут сфотографировать машину, припаркованную под запрещающими знаками или нарушающую другие правила дорожного движения.


Нарушение правил остановки и стоянки в Москве карается штрафом в 3 тысячи рублей, кроме того, есть риск, что машину эвакуируют. В этом случае автомобилисту нужно будет оплатить перемещение авто. В среднем для легковых машин тариф на эвакуацию составляет 5 тысяч рублей.

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Денежное наказание за стоянку на детской площадке и на газоне, а также за брошенный во дворе автохлам составляет 3-5 тысяч рублей для граждан, 15-20 тысяч рублей для должностных лиц и 100-200 тысяч рублей для юридических. Первые сутки место на штрафстоянке предоставляется бесплатно. Начиная со вторых, услуга оплачивается в зависимости от типа автомобиля. Для легковых он составляет тысячу рублей за день.

Отметим также, что обо всех случаях установки незаконных заграждений или появлении несанкционированных парковок можно писать на адрес zakritiyproezd@gucodd.ru. Представители ЦОДД рассчитывают, что благодаря собранной информации им удастся ликвидировать незаконные перекрытия и упростить движение автотранспорта.

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Сюжет: Платные парковки в Москве

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