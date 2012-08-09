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09 августа 2012, 19:33

Из котлована для строительства метро сделают паркинг

парковки проекты строительство метро Жулебино паркинги

В столице полным ходом идет строительство новых станций метрополитена. Одну из строек посетил мэр Москвы Сергей Собянин

Котлован, образовавшийся при строительстве станции метро "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии, после завершения работ не будут засыпать. На месте, где сейчас находятся поворотные тупики, будет построен паркинг.

Для строительства парковки используют 6-метровое пространство от свода будущей станции до поверхности. Паркинг планируется сделать механизированным. Работа над проектом будет вестись совместно с Тушинским машиностроительным заводом, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Это не первый паркинг, который будет построен на месте котлованов, вырытых при строительстве крупных инженерных объектов. До конца лета должны завершиться работы по обустройству трех парковок в районе станции метро "Сокол": двух подземных на развязке Ленинградского и Волоколамского шоссе и одной плоскостной над Алабяно-Балтийским тоннелем.

Добавим, что проходческие работы на перегоне "Жулебино" – "Лермонтовский проспект" планируется завершить в мае 2013 года. К сентябрю будущего года обе станции должны ввести в эксплуатацию.

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