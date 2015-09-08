Льготники смогут заранее продлевать парковочные разрешения

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Инвалиды и многодетные семьи смогут заранее продлевать парковочные разрешения. Для этого выделяется два дополнительных месяца, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Теперь льготники могут подать заявку на парковочное разрешение за два месяца до того, как закончится действие уже полученного документа. Новый порядок подачи заявок заработает с 18 сентября 2015 года. Сейчас по такой схеме выдаются резидентные разрешения.

Парковочные разрешения для инвалидов действительны до первого числа месяца, следующего за месяцем, до которого установлена инвалидность. А вот разрешения для многодетных семей действительны в течение одного года. Чтобы получить льготное разрешение, нужно погасить долги по штрафам.

Какие нововведения ждут платную парковку

Парковочные разрешения инвалида позволяют бесплатно и круглосуточно парковаться на местах, отмеченных знаком "Инвалиды", а также специальной разметкой. Члены многодетных семей могут бесплатно оставлять авто в пределах всей зоны платных городских парковок ежедневно и круглосуточно в течение одного года.

"Ранее жители просили нас дать возможность переоформлять парковочное разрешение заблаговременно. Мы прислушиваемся к мнению людей и решили предоставить автомобилистам право продлевать разрешение за два месяца до его окончания. На наш взгляд, это наиболее оптимальный срок, который позволит жителям в спокойном режиме подготовить необходимые документы и подать заявление о продлении", – отметил замруководителя департамента транспорта Сергей Андрейкин.

Ранее сообщалось, что парковочные разрешения для резидентов, инвалидов и многодетных семей внесут в электронные реестры, разработку услуги заказал на портале госзакупок департамент информационных технологий. Благодаря этому, льготникам перестанут приходить ошибочные штрафы за нарушение правил парковки.

Согласно техническому заданию, в электронный реестр начнут вносить сведения о выдаче, изменении и аннулировании льготных и резидентных парковочных разрешений. Помимо абонементов для жителей центра, речь идет о разрешениях для инвалидов и многодетных автовладельцев.

Данные о выданных разрешениях будут попадать в информационные системы ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Работы планируется завершить в конце 2015 года.