Власти Москвы продали с молотка 500 машино-мест

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Москвичи купили около 500 машино-мест в разных округах города через Единую торговую площадку столицы. С апреля 2015 года площадкой воспользовалось свыше 800 участников аукционов. Объем продаж вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью m24.ru рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

"Возможностью покупки машино-места через Единую торговую площадку Москвы с апреля 2015 года воспользовались свыше 800 участников аукционов. За это время реализованы около 500 машино-мест в разных округах Москвы. Если сравнивать минувший и нынешний годы, то в 2016-м продажи машино-мест идут заметно активнее: почти в 3,5 раза вырос объем продаж с апреля по август к аналогичному периоду 2015 года", – заявил он.

Стоимость каждого парковочного места зависит от его расположения, площади и уровня комфорта. По словам Дегтева, иногда стоимость лота во время торгов возрастает на 120 процентов, но в среднем машино-места уходят по стоимости на 35 процентов превышающей начальную. Некоторые лоты покупают и по стартовой цене. В этом году средняя цена одного квадратного метра в ЦАО по итогам торгов составила порядка 83,7 тысячи рублей, в остальных округах – порядка 34 тысяч рублей. Самыми популярными оказались парковки, расположенные в ЮЗАО, САО и ЦАО.

Кроме того, через Единую торговую площадку Москвы реализуются и отдельностоящие гаражные боксы. "Интерес к ним высокий, но не всегда равномерный. Здесь сложно говорить о тенденции. Тем не менее, спрос на эти объекты есть, причём иногда довольно высокий. На торги заявляются до 10 -15 участников", – заключил глава департамента.

Полностью интервью с Геннадием Дегтевым читайте здесь.

В сентябре столичные власти установили единые правила реализации недвижимости, которая находится в собственности города. Единый порядок было необходим для расширения возможностей физических и юридических лиц на получение прав в отношении имущества города. Теперь все аукционы по продаже и аренде недвижимости проходят на Единой торговой площадке, по делает процедуру более прозрачной.

В собственности частников обычно находятся крытые парковки у торговых и офисных центров, власти предлагают инвесторам и подземное пространство, но стоимость его освоения слишком велика. Москомстройинвест даже планировал отдать бизнесу подземные участки по рублю за квадратный метр, но потом ведомство отказалось от идеи.

Никита Щуренков, Светлана Казанцева, Анастасия Мальцева