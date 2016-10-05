Власти Москвы продали с молотка 500 машино-мест

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Москвичи купили около 500 машино-мест в разных округах города через Единую торговую площадку столицы. С апреля 2015 года площадкой воспользовалось свыше 800 участников аукционов. Объем продаж вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом в интервью m24.ru рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
"Возможностью покупки машино-места через Единую торговую площадку Москвы с апреля 2015 года воспользовались свыше 800 участников аукционов. За это время реализованы около 500 машино-мест в разных округах Москвы. Если сравнивать минувший и нынешний годы, то в 2016-м продажи машино-мест идут заметно активнее: почти в 3,5 раза вырос объем продаж с апреля по август к аналогичному периоду 2015 года", – заявил он.
Стоимость каждого парковочного места зависит от его расположения, площади и уровня комфорта. По словам Дегтева, иногда стоимость лота во время торгов возрастает на 120 процентов, но в среднем машино-места уходят по стоимости на 35 процентов превышающей начальную. Некоторые лоты покупают и по стартовой цене. В этом году средняя цена одного квадратного метра в ЦАО по итогам торгов составила порядка 83,7 тысячи рублей, в остальных округах – порядка 34 тысяч рублей. Самыми популярными оказались парковки, расположенные в ЮЗАО, САО и ЦАО.
Кроме того, через Единую торговую площадку Москвы реализуются и отдельностоящие гаражные боксы. "Интерес к ним высокий, но не всегда равномерный. Здесь сложно говорить о тенденции. Тем не менее, спрос на эти объекты есть, причём иногда довольно высокий. На торги заявляются до 10 -15 участников", – заключил глава департамента.
Полностью интервью с Геннадием Дегтевым читайте здесь.
В сентябре столичные власти установили единые правила реализации недвижимости, которая находится в собственности города. Единый порядок было необходим для расширения возможностей физических и юридических лиц на получение прав в отношении имущества города. Теперь все аукционы по продаже и аренде недвижимости проходят на Единой торговой площадке, по делает процедуру более прозрачной.
В собственности частников обычно находятся крытые парковки у торговых и офисных центров, власти предлагают инвесторам и подземное пространство, но стоимость его освоения слишком велика. Москомстройинвест даже планировал отдать бизнесу подземные участки по рублю за квадратный метр, но потом ведомство отказалось от идеи.
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Никита Щуренков, Светлана Казанцева, Анастасия Мальцева